Energia: Bellanova, in decreto risposte che settore autotrasporto aspettava (3)

- "Naturalmente", conferma Bellanova, "il confronto al Tavolo, che io considero permanente, prosegue, perché il lavoro intrapreso insieme all'intera categoria, importante anche per la collaborazione e la responsabilità dimostrata, ha bisogno di affrontare tutte le criticità che incrinano i rapporti di filiera provando a risolverle per enfatizzare i punti di forza, che non sono pochi, e il percorso già in atto per rispondere alle sfide della transizione ecologica, della digitalizzazione, della intermodalità e interoperabilità. Pacchetto risorse e norme nel decreto approvato ieri e Intesa quadro sottoscritta al Mims vanno di pari passo e si intrecciano fortemente. Il decreto conferma il prezioso punto di svolta prezioso indicato nell'Intesa. Adesso sta all'impegno e alla responsabilità di tutti, ognuno nel proprio ruolo e funzione, trasformare ogni punto sottoscritto in risultato evidente. A maggior ragione oggi - conclude Bellanova - sono certa dell'impegno della categoria sull'impegno assunto al Tavolo, per evitare il fermo nazionale dei servizi garantendo la prosecuzione delle attività senza interruzioni e collaborando anche per scongiurare azioni di protesta al di fuori di quanto consentito". (Com)