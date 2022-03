Ucraina: ex presidente Poroshenko invita Macron a Kiev, "Emmanuel ti aspettiamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petro Poroshenko, ex presidente ucraino, ha invitato Emmanuel Macron a recarsi in visita a Kiev, in Ucraina, mentre il Paese è stato invaso dalla Russia. Parlando ai microfoni dell’emittente televisiva francese “Bfmtv”, Poroshenko, ha parlato rivolgendosi direttamente a Macron: “Emmanuel, ti aspettiamo!”. Un invito quello dell’ex presidente ucraino, che sembra soprattutto una richiesta alla Francia – e all’Unione europea, di cui Parigi detiene la presidenza di turno – di mostrare ulteriore sostegno a Kiev. (Frp)