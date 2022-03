Ucraina: Croce Rossa italiana arrivata a Leopoli per evacuare oltre 60 persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce Rossa italiana (Cri) è arrivata a Leopoli, in Ucraina, per l'evacuazione di oltre 60 persone fragili tra cui bambini, anziani e diversamente abili in fuga e che saranno trasferiti in Italia. Così la Cri ha annunciato via social l'arrivo della missione umanitaria partita venerdì scorso da Roma per l'evacuazione di civili. Oggi sono in corso le prime operazioni e domani è prevista la partenza, fa sapere la Croce Rossa. (Com)