Milano: nei giardini di piazza Ovidio nuovo parco giochi per i bambini del quartiere

- I giardini di piazza Ovidio si arricchiscono di percorsi creativi e giochi inclusivi per i bambini e le bambine del quartiere. Inaugurata oggi dall'assessore all'Ambiente e verde, Elena Grandi, con Stefano Bianco, presidente del Municipio 4, la nuova area giochi all'interno dei giardini. Il progetto rientra nella più ampia iniziativa "Gioco al Centro - Parchi gioco per tutti", avviata nel 2018 da Fondazione di Comunità Milano Onlus, insieme al Comune di Milano, per realizzare aree attrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi pubblici dei nove Municipi della città. "Iniziative come questa permettono di ridare centralità a parchi e giardini nella vita dei cittadini, facendoli diventare luoghi di aggregazione e inclusione sempre più accessibili e fruibili" commenta l'assessore Grandi. "Aree gioco capaci non solo di stimolare la motricità e la creatività ponendosi in sintonia con lo sviluppo delle aree verdi in cui sono inserite, ma soprattutto di integrare e implementare la costruzione della città a 15 minuti in cui servizi e spazi pubblici sono sempre più fruibili da cittadini e cittadine, famiglie e soprattutto dai più piccoli". "In questo nuovo parco inclusivo si realizza a pieno il diritto al gioco per tutti – dichiara il presidente di Municipio 4 Bianco –, permettendo ai piccoli frequentatori, indipendentemente dalle proprie abilità, di raggiungere il potenziale personale divertendosi insieme agli altri. Questa realizzazione è un esempio virtuoso di come auspichiamo sia progettato ogni prossimo parco giochi della città." Il nuovo parco giochi si sviluppa su un'area attrezzata di 630 mq e si articola in quattro aree: una dedicata a giochi di movimento, un'altra ai giochi sensoriali e creativi, un percorso grafico disegnato a terra e un piccolo spazio teatro. (segue) (Com)