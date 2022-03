Milano: nei giardini di piazza Ovidio nuovo parco giochi per i bambini del quartiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area centrale è realizzata con pavimentazione in gomma anticaduta e ospita i giochi dedicati al movimento come le altalene, il castello, gli scivoli ecc. Nella parte interna sono posizionati: una capanna-igloo e una "coccinella". Un'altra porzione, sempre con una pavimentazione drenante, è pensata per attività ludiche-creative meno dinamiche ed è allestita con pannelli multisensoriali: un gioco musicale, un tavolo per colorare con i gessetti e una pista da biglie sollevata dal suolo che garantisce una maggiore accessibilità. Il percorso creativo nasce per valorizzare la circolarità del parco pre-esistente e sollecita molteplici possibilità di gioco a seconda della creatività dei bambini e delle loro attitudini e abilità. Inoltre è possibile scoprire la nuova area giochi anche attraverso una mappa multisensoriale con linguaggi diversi, dal braille alla lingua dei segni italiana, dalla comunicazione aumentativa al linguaggio sonoro così da stimolare la consapevolezza dei piccoli rispetto alla pluralità delle forme di comunicazione e delle abilità. Tutto il parco inoltre è attraversato da una segnalazione tattilo-plantare, utile per le persone non vedenti o ipovedenti. Infine, per tutelare i bambini e la loro sicurezza, è stata creata e realizzata una nuova siepe per creare una sorta di barriera acustica e visiva verso l'antistante viale Mecenate. (segue) (Com)