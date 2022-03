Milano: nei giardini di piazza Ovidio nuovo parco giochi per i bambini del quartiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione dell'aria giochi di piazza Ovidio costituisce il settimo intervento in città del progetto "Gioco al Centro-Parchi gioco per Tutti" dopo quello nei Giardini Pierangelo Bertoli (Municipio 8, settembre 2021), in piazza Paci (Municipio 6, febbraio 2021), ai Giardini Ezio Lucarelli (Municipio 3, settembre 2020), ai Giardini Martinetti (Municipio 7, settembre 2019), al parco di Villa Finzi (Municipio 2, giugno 2019) e ai Giardini Montanelli (Municipio 1, aprile 2018). "Garantire il diritto al gioco di ogni bambina e bambino di Milano – conclude Lino Duilio, consigliere Fondazione di Comunità Milano onlus – è un impegno che Fondazione di Comunità Milano porta avanti dalla primavera 2018, quando è stato inaugurato il primo parco accessibile del progetto Gioco al Centro. In tre anni sono stati realizzati sette parchi gioco in altrettanti Municipi della città, il progetto si completerà con il Municipio 5 e il Municipio 9. Il parco giochi accessibile di piazza Ovidio è un patrimonio comune da rispettare e custodire che affidiamo alla comunità del quartiere Forlanini e ai suoi bambini". "Gioco al Centro-Parchi gioco per Tutti" è un laboratorio che evolve grazie all'esperienza acquisita sul campo e alle indicazioni dei cittadini. La progettazione di ogni parco giochi comporta l'esame dell'assessorato al Verde per gli aspetti urbanistici, la condivisione con le Associazioni delegate al tavolo permanente Disabilità e la delegata del sindaco per le politiche sull'Accessibilità, Lisa Noja; il lavoro si avvale dell'esperienza pedagogica de L'abilità onlus, delle competenze di Anffas, Pio Istituto dei Sordi, Uildm e Ledha Milano, Uici e dell'esperienza internazionale di Inter Campus. (Com)