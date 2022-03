Ucraina: Guerini, da Nato e Ue reazione forte e unanime all'aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione della Nato e dei Paesi dell’Unione europea “all'aggressione russa dell'Ucraina è stata forte e unanime”. Lo ha detto oggi a Milano il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei 44 allievi, 15 donne e 29 uomini, del corso "Ferrari III" della Scuola Militare "Teulié". Una reazione, quella contro l’invasione della Russia, “di solidarietà e di amore per la libertà che riflette i valori custoditi dalla famiglia Difesa, di cui entrate a far parte”, ha aggiunto il ministro rivolgendosi agli allievi, evidenziando momento "di grande tensione internazionale". Il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino, ha sottolineato da parte sua il concetto di “dovere” della difesa contro ogni aggressione. “L'assumere il gravoso impegno della difesa del Paese e delle sue istituzioni democratiche tutti insieme, vuole significare come questo dovere sia un fatto che riguarda la comunità prima che il singolo. Coinvolge tutti in quanto popolo di cittadini che, con il loro lavoro ed il loro impegno, contribuiscono alla crescita di quella identità che definiamo Patria e di cui, con il giuramento, abbiamo assunto il dovere della difesa contro ogni aggressione”. (Com)