Ucraina: ministro Esteri greco, a Mariupol la Russia ha commesso "crimini di guerra"

- La Russia in Ucraina sta commettendo dei crimini di guerra, in particolare a Mariupol. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, all’emittente televisiva “Ert”, ricordando il suo Paese è fra quelli che hanno firmato la richiesta di aprire un'indagine all'Aia per aver commesso crimini di guerra. Dendias, in partenza per una visita negli Stati Uniti, ha detto che in Ucraina è in corso una “tragedia umanitaria” e qualcosa di completamente incompatibile con il diritto internazionale. Il ministro, inoltre, ha chiarito che la Grecia continuerà a fare ciò che può nelle sue capacità per favorire una conclusione della guerra, con l'obiettivo di proteggere la comunità greca nelle regioni ucraine. "La Russia sta cercando di ottenere lo smembramento e la neutralizzazione dell'Ucraina. Non sappiamo e non possiamo conoscere quale sia il piano completo", ha aggiunto il ministro degli Esteri greco. "L'Ue ha deciso a stragrande maggioranza di rafforzare l'Ucraina in ogni modo possibile, e così abbiamo fatto noi fornendo attrezzature di difesa a un paese invasore", ha detto Dendias. “La Grecia sta portando avanti le sue relazioni internazionali con dei principi distinti: per noi l'integrità territoriale degli Stati è un sacro vangelo", ha affermato il capo della diplomazia ellenica. (Gra)