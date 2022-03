Brasile: Bolsonaro contro la Corte Suprema, "inammissibile" la sospensione di Telegram (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispositivo riporta, tra gli altri, il tentativo fatto dalla polizia federale di entrare in contatto con Telegram, tramite "i canali disponibili, per trasmettere gli ordini giudiziari di blocco dei profili, segnalazione degli utenti, di acquisizione delle coordinate d'accesso e di sospensione dei guadagni sui conti legati ad Allan dos Santos", uno youtuber considerato sostenitore del presidente Bolsonaro e indagato per diffusione di notizie false e per la presunta mancata collaborazione in casi di abusi sessuali su minori e pornografia infantile. Nessuna delle sollecitazioni ha ricevuto risposta, ha denunciato la Polizia, mentre de Moraes ricorda che la stessa Corte, nel passato aveva cercato, "senza riuscire", di contattare rappresentanti di Telegram per coinvolgerli nella lotta alla disinformazione online. (segue) (Brb)