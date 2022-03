Brasile: Bolsonaro contro la Corte Suprema, "inammissibile" la sospensione di Telegram (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Telegram, il russo Pavel Durov, ha fatto sapere che l'inconveniente potrebbe essere ricondotto a un problema con la posta elettronica. "Sembra ci sia stato un problema di e-mail tra i nostri indirizzi aziendali e della corte suprema. A seguito di questo vuoto nella comunicazione, la Corte ha deciso di proibire telegramma per non aver risposto", ha scritto l'imprenditore che "a nome della sua azienda chiede scusa alla Corte, per la negligenza. Avremmo sicuramente potuto fare di meglio". (Brb)