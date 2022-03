Carburanti: Cgia, su taglio accise bisognava fare di più (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riduzione delle accise del 50 per cento, invece, così come auspicato dalla Cgia, il prezzo alla pompa della benzina scenderebbe dagli attuali 2,18 euro al litro a 1,74 euro (-45 centesimi al litro). Per il gasolio da autotrazione, invece, il prezzo dagli attuali 2,16 euro al litro diminuirebbe a 1,78 euro (-38 centesimi al litro). Per applicare questa misura bisognerebbe comunque acquisire dall’Ue una deroga, in quanto verrebbero applicate delle aliquote inferiori ai limiti fissati da Bruxelles. (Com)