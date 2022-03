Governo: Salvini, sinistra insulta un giorno sì e l'altro pure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Fra un anno toccherà a noi governare con una coalizione omogenea, abbiamo scelto il sacrificio e la generosità" mentre c'è chi "insulta un giorno sì e l'altro pure". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo questa mattina all'inaugurazione della scuola politica nazionale della Lega a Milano. "A sinistra passano il tempo non a costruire, ma a dire 'dalli alla Lega, dalli a Salvini'. Sono due modi di vivere diversi" ha aggiunto. "Noi non vinciamo le elezioni perché siamo contro qualcuno. Noi l'anno prossimo dobbiamo ricostruire un Paese che si rialza da anni di pandemia e guerra. È un momento drammatico in cui bisogna essere preparati, coraggiosi, propositivi e ambiziosi. Esserci per cambiare le cose. L'Italia del prossimi 50 anni dipenderà da cosa faremo nei prossimi mesi e anni". (Rem)