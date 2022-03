Energia: Gasparri (FI), bene tassazione grandi gruppi, estendere anche ad Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, definisce "opportuna e tempestiva la decisione del governo Draghi in merito alla tassazione degli ingiusti profitti conseguiti dai grandi gruppi energetici. Draghi ha agito nella giusta direzione". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Non è possibile che in un momento drammatico con costi sempre più crescenti per famiglie e imprese, qualcuno si arricchisca ulteriormente. Benissimo la misura del 10 per cento, ma potrà essere anche più ampia. È incompatibile con sani principi liberali l’iniquo e sconfinato arricchimento senza meriti di chi approfitta di momenti drammatici creati da problemi reali ed alimentati da autentiche speculazioni. Avanti così. Per ridurre i costi per le famiglie e le imprese e per fermare gli speculatori. Bisognerebbe anzi intensificare questa politica e colpire urgentemente gruppi come Amazon, che hanno realizzato in questi anni profitti giganteschi approfittando dell'emergenza covid e non pagando le tasse adeguate". (segue) (Com)