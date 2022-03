Energia: Gasparri (FI), bene tassazione grandi gruppi, estendere anche ad Amazon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di Fi continua: "Amazon è una delle realtà che sovverte i principi fondamentali di una economia libera e liberale. Va colpita ben più di quanto sia avvenuto nei confronti dei gruppi energetici. La comunità internazionale esita in questo campo, probabilmente perché condizionata in mille modi. Agisca Draghi che ne ha la forza e il coraggio. Vorremmo anzi sapere da certi politici che hanno incontrato i vertici di Amazon perché hanno smesso di parlare di questo scandalo fiscale". (Com)