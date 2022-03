Regno Unito: ministra Interno difende mancata abolizione requisiti visti a profughi da Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, ha difeso la decisione di non abolire i requisiti per il rilascio di visti ai profughi dall’Ucraina. La ministra ha parlato alla Conferenza primaverile dei conservatori a Blackpool. “Mi è stato chiesto perché non abbiamo potuto sospendere i controlli di sicurezza sulle persone che fuggono dalla guerra di Putin”, ha detto Patel. “Alloggi e altre risorse non sono illimitati”, ha spiegato, aggiungendo che “saremo meno in grado di aiutare coloro che hanno più bisogno se non controlliamo i nostri confini”. “Soltanto quattro anni fa l’intelligence militare russa ha usato armi chimiche sul suolo britannico. E’ successo a Salisbury, i cui abitanti si sentivano assolutamente sicuri”, ha continuato. “La verità è che un ristretto numero di persone può provocare caos e la Russia ha una tradizione di attività ostili clandestine”, ha affermato Patel. (Rel)