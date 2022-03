Imprese: Intesa Sanpaolo, settore orafo recupera dopo la pandemia e si prepara alle nuove sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha realizzato con Il Club degli Orafi, associazione che riunisce le più importanti aziende dell’industria orafa italiana, la prima inchiesta sui risultati quantitativi del settore per evidenziare le attese, le principali difficoltà e le tendenze in termini di scelte strategiche delle imprese attive sia nella produzione, sia nella distribuzione. Dall’inchiesta, pubblicata oggi, è emerso che grazie al rimbalzo del 2021 il settore ha recuperato i livelli pre-Covid e si prepara ad affrontare con buona reattività le sfide della guerra in Ucraina. Gli intervistati hanno confermato gli ottimi risultati del 2021: quasi il 60 per cento non ha subìto cali del fatturato nel 2020 o li ha già completamente recuperati nel 2021. L’indice di fatturato Istat mostra una crescita dell’oreficeria e bigiotteria di oltre il 50 per cento nel 2021, che porta i livelli del 17 per cento al di sopra di quelli del 2019, un dato nettamente superiore alla media manifatturiera (+9 per cento) e soprattutto agli altri comparti della moda, cha ancora soffrono di un gap nei confronti del pre-pandemia. Cruciale per il recupero del settore la straordinaria competitività sui mercati internazionali, con le esportazioni che hanno toccato il record storico di 8,5 miliardi di euro per oreficeria e bigiotteria e di 7,5 miliardi per i soli gioielli in oro, grazie agli ottimi risultati conseguiti su tutti i mercati, in particolare gli Stati Uniti che rafforzano il proprio ruolo di primo sbocco. (segue) (Com)