Imprese: Intesa Sanpaolo, settore orafo recupera dopo la pandemia e si prepara alle nuove sfide (2)

- Dopo l’avvio della guerra in Ucraina, circa il 78 per cento degli intervistati evidenzia un impatto negativo che potrebbe tradursi principalmente nell’incremento dei prezzi delle materie prime. In uno scenario che rimarrà denso di tensioni anche nel medio termine, il prezzo dell’oro è atteso rimanere su livelli elevati, sopra i 1900 dollari l'oncia anche nel prossimo biennio. Nel 2021 le esportazioni italiane di gioielli verso Russia e Ucraina sono state pari a 36 milioni di euro (25 milioni verso la Russia e 11 verso l’Ucraina) rispetto al totale delle esportazioni italiane presentano un peso dello 0,5 per cento. Nel ranking del 2021 la Russia rappresenta il 33mo paese e l’Ucraina il 44mo. Significativa la capacità di reazione: 30 per cento delle imprese dichiara di stare pensando a modifiche organizzative in seguito al conflitto, in particolare attraverso una revisione dei canali di approvvigionamento ma anche dei listini e dei canali di vendita. La reattività delle imprese è basata su una elevata propensione all’investimento: il 60 per cento dichiara di aver aumentato i propri investimenti nell’ultimo biennio, nonostante la pandemia, con una particolare attenzione nei confronti della formazione e del capitale umano, che ha ricevuto il massimo dei punteggi in termini di priorità ed è stato indicato solo dal 5 per cento del campione come “non rilevante”. Seguono la digitalizzazione della fase produttiva, la ricerca e sviluppo e la valorizzazione del marchio. (Com)