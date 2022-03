Energia: Sala, inevitabile qualcuno contesti misure intraprese a Milano, priorità è agire su edifici comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sulle misure intraprese dal Comune di Milano per il risparmio energetico le critiche erano quasi inevitabili, perché “non c'è provvedimento che non venga contestato”. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'evento "La Zeppola che fa bene" con lo chef Antonio Guida, organizzato in piazza della Scala da L'abilità onlus per raccogliere fondi a sostegno del servizio Spazio Famiglie dell'associazione. Riguardo poi allo spegnimento delle vetrine dei negozi dopo l’orario di chiusura, il sindaco Sala ha spiegato di starne discutendo con il suo omologo di Roma Roberto Gualtieri. “Ci stiamo orientando tra tutti i comuni per fare la nostra parte sui nostri stabili, e invitare, prima che fare un'ordinanza, il sistema a collaborare, dopo di che dipende da cosa succederà, al momento lavoriamo sul nostro sistema”, ha affermato Sala.(Rem)