Milano: Sala, per riattivare post scuola il Comune ha assunto e lavorato su messe a disposizione

- Riguardo alla riattivazione del servizio di post scuola, il Comune di Milano si è mosso in due direzioni, “assunzioni significative, con alcune centinaia di educatrici nei mesi scorsi, la seconda è che siccome però le assenze dovute ai contagi sono imprevedibili, serve poter richiamare al lavoro personale che non è assunto ma che al di fuori dei concorsi può dare una mano quando serve, le cosiddette ‘messe a disposizione’". Lo ha illustrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'evento "La Zeppola che fa bene" con lo chef Antonio Guida, organizzato in piazza della Scala da L'abilità onlus per raccogliere fondi a sostegno del servizio Spazio Famiglie dell'associazione. “Abbiamo fatto tutto, e quindi abbiamo assunto, chiuso accordo sindacale, messo in sicurezza il sistema con le cooperative e ora possiamo partire”, ha aggiunto Sala. “Capisco il problema per le famiglie ma per noi non è un problema di facile gestione”, ha concluso il sindaco.(Rem)