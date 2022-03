Covid: Sala, giusto allentare misure, marzo sempre mese di contagi ma grazie a vaccini in pochi stanno male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È giusto allentare le misure, perché tutti noi abbiamo amici, compagni contagiati, ma non sono molti che stanno veramente male, e credo sia quindi il momento di allargare le maglie”. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'evento "La Zeppola che fa bene" con lo chef Antonio Guida, organizzato in piazza della Scala da L'abilità onlus per raccogliere fondi a sostegno del servizio Spazio Famiglie dell'associazione. “Marzo è sempre stato tra i mesi di picco. La cosa positiva è che i vaccini fanno questo: non riducono magari i contagi ma la gravità della situazione”, ha aggiunto Sala.(Rem)