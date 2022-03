Russia-Cina: Lavrov, cooperazione con Pechino è destinata a diventare più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Russia e Cina è destinata a diventare più forte nelle circostanze attuali. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa “Interfax”. La cooperazione è destinata a rafforzarsi perché, “in un momento in cui l’Occidente sta minando in modo sfrontato le basi dell’ordine internazionale”, Mosca e Pechino, “in qualità di grani potenze”, hanno bisogno di “pensare a come andare avanti in questo mondo”. (Rum)