Israele: oligarchi ebrei russi si dimettono dal gruppo filantropico Genesis Group

- I miliardari russi Petr Aven, Mikhail Fridman e German Kahn si sono dimessi dal consiglio di amministrazione del Genesis Philanthropy Group, uno dei principali finanziatori di cause ebraiche nel mondo, dopo essere stati sanzionati dall'Unione Europea e dal Regno Unito. Secondo il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, i tre miliardari sono infatti tra gli oligarchi presi di mira dalle sanzioni occidentali per i loro legami con il governo del presidente russo Vladimir Putin. Genesis ha annunciato l'allontanamento dei tre in un'e-mail firmata dal presidente, Gennady Gazin, e dall'amministratore delegato, Marina Yudborovsky: la comunicazione non fa menzione delle sanzioni contro di loro. Secondo Genesis, le dimissioni non influiranno su un recente impegno di 10 milioni di dollari per aiuti umanitari in Ucraina. I fondi aiuteranno a pagare le distribuzioni di cibo, gli sforzi di evacuazione e l'assistenza agli anziani e agli orfani in Ucraina forniti da organizzazioni tra cui l'Agenzia ebraica per Israele, l'American Jewish Joint Distribution Committee e la Federazione delle comunità ebraiche dell'Ucraina, nonché come gruppi ebraici locali. Genesis è conosciuta per aver istituito il Genesis Prize, un premio annuale da 1 milione di dollari, noto anche come "il Nobel ebraico", assegnato a importanti figure ebraiche. (Res)