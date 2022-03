Energia: Angac, accise dovrebbero essere compensate al momento dell’acquisto del carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa della lettura del decreto definitivo, l'Associazione nazionale gestori autonomi carburanti (Angac) ritiene che, per quanto riguarda il recupero delle accise per le giacenze esistenti sugli impianti, le stesse dovrebbe essere comunicato alle singole compagnie e compensate al momento dell’acquisto del carburante. È quanto si legge in un comunicato. Poi sarà cura della compagnia stessa recuperarle attraverso proprie modalità. In caso contrario la riduzione delle accise sarà posticipata dai gestori al termine della vendita delle giacenze in essere all’attuazione del decreto in quanto, vista l’esiguità dei loro margini, non possono permettersi ulteriori perdite, conclude la nota. (Com)