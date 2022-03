Regno Unito: ministra Interno, scene dal confine polacco-ucraino “spezzano il cuore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scene dei profughi che dall’Ucraina scappano in Polonia e altrove mostrano una tragedia umana che spezza il cuore. Lo ha detto la ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, che ha parlato alla Conferenza primaverile dei conservatori a Blackpool. “Donne di tutte le età con bambini e nipoti, che hanno lasciato indietro mariti, padri, figli e fratelli per combattere per dei valori, i nostri valori, per la democrazia e la libertà”, ha detto Patel. “Le loro vite sono state impacchettate dentro valigie non più grandi di quelle che noi useremmo per un breve viaggio”, ha continuato la ministra. Patel ha lodato gli sforzi di accoglienza della Polonia e ha affermato che il governo di Londra è “assolutamente determinato a far fallire Vladimir Putin in questa guerra contro il popolo ucraino”. “Apriremo le nostre case e i nostri cuori agli ucraini”, ha dichiarato. (Rel)