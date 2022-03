Agricoltura: Mipaaf, in Cdm via libera a rinegoziazione debiti aziende e credito d’imposta per caro carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha approvato importanti provvedimenti contro il caro energia e misure di sostegno alle filiere più colpite dalla crisi ucraina, di cui tre di interesse agricolo approvati su proposta del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. Il primo provvedimento, fa sapere il delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) in un comunicato, prevede la rinegoziazione e la ristrutturazione dei mutui agrari. In particolare, per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, il governo ha stabilito la possibilità di rinegoziare e ristrutturare i mutui in essere e allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso. Inoltre, nel rispetto del regime de minimis, Ismea è autorizzata a prestare una garanzia gratuita a favore di agricoltori e pescatori. A tal fine il governo ha rafforzato il fondo di garanzia pubblica che è stato recentemente rivisto nel suo funzionamento, prevedendo la possibilità di estendere le garanzie fino a 5 milioni di euro per il singolo beneficiario. Ciò permette di contrastare la crisi di liquidità delle imprese agroalimentari connessa all’eccezionale incremento dei costi dell’energia e delle materie prime. (segue) (Com)