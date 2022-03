Energia: Confagricoltura, dal governo un segnale importante per le imprese agricole in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto legge approvato ieri sera il governo ha dato un primo segnale che accoglie le sollecitazioni delle imprese per contrastare gli effetti dei rincari e quelli derivanti dalla crisi. Lo afferma in un comunicato Confagricoltura che, in attesa della pubblicazione ufficiale del provvedimento, evidenzia in particolare alcune misure di rilevanza per la ripresa economica in questa fase particolarmente critica. È il caso dell'intervento sulla rinegoziazione dei mutui agrari e garanzia Ismea, fortemente voluto da Confagricoltura, che permette alle imprese agricole di sostenere la continuità produttiva rinegoziando le esposizioni bancarie per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Positivo il rifinanziamento di 35 milioni del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. È un primo passo per affrontare l'emergenza delle filiere e sul quale occorrerà deliberare con urgenza, afferma Confagricoltura, che accoglie con favore anche il credito d'imposta a beneficio delle imprese, richiesto più volte dalla Confederazione. Con questa misura, prosegue la nota, gli interventi già previsti per le aziende energivore (per i consumi di elettricità e di gas) sono estesi anche alle imprese agricole. In particolare, per i consumi elettrici sono interessate le realtà con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. (segue) (Com)