Energia: Confagricoltura, dal governo un segnale importante per le imprese agricole in difficoltà (2)

- Anche il credito d'imposta per l'acquisto di carburante per agricoltura e pesca è stato richiesto da Confagricoltura. In sintesi, per il gasolio utilizzato dalle macchine agricole si abbassano i costi con uno specifico credito di imposta, pari al 20 per cento. L'intervento - evidenzia Confagricoltura - si limita tuttavia al carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, senza tenere conto che le operazioni in agricoltura iniziano effettivamente nelle prossime settimane. Inoltre, non sono contemplati i consumi degli altri comparti, come l'allevamento, le serre. Per i prossimi 30 giorni, comunque - spiega la Confederazione - si applica a livello generale la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione pari a 25 centesimi di euro al litro. Di rilievo, ma si attende la pubblicazione del decreto per le valutazioni specifiche, il credito d'imposta Imu per le imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata Imu dell'anno 2021. Un piccolo aiuto - osserva Confagricoltura - arriva anche dalla possibilità di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas naturale, per i consumi relativi ai mesi di maggio e giugno 2022. Sui fertilizzanti, infine, Confagricoltura giudica molto importante la previsione dell'equiparazione del digestato ai fertilizzanti chimici di sintesi. Questa sarà definita con uno specifico decreto e permetterà di aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e di limitare i costi di produzione. Questo decreto legge – conclude Confagricoltura – sarà oggetto di dibattito parlamentare e pertanto ulteriormente migliorabile, anche alla luce di un coordinamento con gli interventi in discussione a Bruxelles. (Com)