Ucraina: Verni e Fiasconaro (M5s), Regione Lombardia non separi i rifugiati dai loro animali d’affezione

20 luglio 2021

- I Consiglieri Regionali della Lombardia del Movimento 5 Stelle, Simone Verni e Andrea Fiasconaro, hanno scritto all’Assessore al Welfare Letizia Moratti per chiedere che Regione Lombardia agisca sul modello di quanto disposto da Regione Friuli-Venezia Giulia, in merito all’accoglienza delle famiglie rifugiate dall’Ucraina e dei loro animali d’affezione. “Abbiamo scritto all’Assessore Moratti – spiega Simone Verni - per chiedere che Regione Lombardia eroghi gratuitamente le cure veterinarie necessarie alla somministrazione del vaccino antirabbico, finalizzate al rilascio del passaporto europeo per gli animali di compagnia, per tutte quelle famiglie di rifugiati ucraini che, nel fuggire dal proprio paese, non hanno voluto separarsi dal proprio animale d’affezione. Chiediamo inoltre che Regione Lombardia si impegni nel comunicare alle strutture d’accoglienza di non separare le famiglie dai propri animali. Siamo consapevoli della mole di lavoro necessaria alla messa in moto e all’organizzazione della macchina dell’accoglienza e dal grande impegno profuso in queste ore, ma riteniamo che chi ha attraversato l’Europa, scappando dalla propria casa e da un Paese in guerra, con il proprio cane o il proprio gatto, sia messo nelle condizioni di non doversene separare. Tuttavia, è evidente che vi siano delle problematiche in ambito sanitario e degli obblighi normativi ai quali vada adempiuto, di qui la proposta di adottare anche in Lombardia il protocollo messo in campo da Regione Friuli”.(Com)