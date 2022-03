Ucraina: la Polonia chiede un embargo commerciale totale contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia chiede un embargo commerciale totale contro la Russia per la guerra in Ucraina. A chiederlo è il premier polacco, Mateusz Morawiecki, che ha fatto appello all’Unione europea in tal senso. “La Polonia propone di aggiungere un blocco commerciale al pacchetto di sanzioni il prima possibile”, che riguardi sia i porti marittimi che il trasporto via terra. “Tagliare completamente gli scambi della Russia la costringerebbe a considerare se non sia meglio porre fine a questa guerra crudele”, ha dichiarato Morawiecki. (Vap)