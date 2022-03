Marco Biagi: Fico, il terrorismo non ha cancellato le sue idee e il suo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo, con la sua cieca e sterile violenza, non è riuscito nell'intento di cancellare le idee e l'impegno di Marco Biagi, un uomo del dialogo e del confronto, capace di intercettare i punti di intesa tra le diverse prospettive all'interno del mondo del lavoro senza mai rinunciare a promuovere una visione autenticamente riformista. Così in una nota il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del ventesimo anniversario della morte del giuslavorista. "Vent'anni fa le Nuove Brigate Rosse uccidevano Marco Biagi. Il suo omicidio - afferma Fico - faceva parte di un disegno folle, volto ad esasperare le contrapposizioni ed il conflitto sociale e a sabotare la ricerca, faticosa ma sempre produttiva, di soluzioni quanto più possibile condivise, colpendo chi, come lui, era attivamente impegnato nel processo di ristrutturazione e modernizzazione del mondo del lavoro. Il terrorismo, con la sua cieca e sterile violenza, non è però riuscito nell'intento di cancellare le idee e l'impegno di Marco Biagi. Un uomo del dialogo e del confronto, capace di intercettare i punti di intesa tra le diverse prospettive all'interno del mondo del lavoro senza mai rinunciare a promuovere una visione autenticamente riformista. Ricordando Marco Biagi - conclude Fico - ricordiamo l'importanza di affrontare i temi legati al lavoro, alla precarietà e alla giustizia sociale secondo una visione aperta e senza veti ideologici. Un impegno imprescindibile che richiede una profonda adesione a quei valori di solidarietà che ispirarono il pensiero di Biagi e che sono alla base della nostra Costituzione". (Com)