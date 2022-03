Milano: Polizia arresta 47enne per furto nella fermata M2 di Caiazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 17 marzo, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 47 anni, pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato. Gli agenti della Polfer, impegnati in un servizio antiborseggio nell'area della stazione di Milano Centrale, più precisamente all'interno della fermata metropolitana linea verde Caiazzo, hanno notato un uomo avvicinarsi ad una ragazza che stava acquistando un biglietto presso le macchinette automatiche. L'uomo, a quel punto, avrebbe sfilato il telefono cellulare dalla tasca dei pantaloni della vittima, per poi allontanarsi. È stato a quel punto bloccato e tratto in arresto dagli agenti di Polizia.(Com)