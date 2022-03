Ucraina: Lukashenko, Russia non ci ha chiesto di partecipare a offensiva militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha chiesto alla Bielorussia di partecipare all’offensiva militare in Ucraina. Lo ha detto il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, in un'intervista all’emittente televisiva giapponese “Tbs”. "Nessuno ci ha chiesto di prendere parte direttamente all'operazione delle truppe russe. Non possiamo aggiungere nulla a questa operazione per la Russia. Hanno abbastanza manodopera, hanno abbastanza equipaggiamento: è lo stesso a nostra disposizione e anche più moderno. Pertanto, la Russia affronterà questo problema senza Bielorussia, senza Giappone e senza altri Paesi. La Russia risolverà questo problema in autonomia", ha detto Lukashenko. “Quella che sta accadendo è una follia fra due popoli fratelli: la Russia lo capisce, l'Ucraina non vuole capire", ha detto Lukashenko. (Git)