Ucraina: Lukashenko, basterebbe una telefonata degli Stati Uniti per porre fine alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’amministrazione presidenziale degli Stati Uniti telefonerà al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per chiedergli di porre fine alle ostilità, lui si fermerà. Lo ha detto il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, all’emittente televisiva giapponese “Tbs”. "Per porre fine alla guerra oggi, è necessario un segnale dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dalla comunità occidentale alla leadership ucraina. Un segnale forte per porre fine a questa guerra. E entro sera la guerra finirà. Se gli statunitensi chiameranno il telefono che è sulla scrivania di Zelensky e diranno: ‘Entro sera, la guerra deve finire firmando un accordo con la Russia’, la guerra finirà entro la sera", ha detto Lukashenko. Secondo il leader bielorusso, tuttavia, per gli Stati Uniti sarebbe preferibile non effettuare questa telefonata perché ciò che sta accadendo in Europa è positivo per Washington. "Non hanno bisogno di questa posizione ora, non è nel loro interesse", ha detto Lukashenko. (Git)