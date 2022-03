Covid: Iss, casi in età scolare in leggera diminuzione da circa tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In leggera diminuzione da circa tre settimane la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare (26 per cento) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana, il 15 per cento dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 39 per cento nella fascia d’età 5-11 anni, il 46 per cento nella fascia 12-19 anni. E' quanto si legge nel report esteso sul Covid-19, a cura dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Nella fascia 10-19 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.695 per 100.000 - continua il documento - mentre nella fascia di età 70-79 anni si registra il valore più basso, 556 casi per 100.000 abitanti. In aumento l’incidenza a 14 giorni nelle fasce 10-19, 20-29, 50-59, 60-69 e 70-79 anni. (Rin)