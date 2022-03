Viabilità: Aspi, chiusure durante la prossima settimana degli svincoli A8 di Cascina Merlata e Lainate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica tramite nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale e per lavori di ampliamento alla quinta corsia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di martedì 22 alle 5 di mercoledì 23 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa e rientrare, dallo stesso, in direzione di Varese, per poi immettersi sulla A4 in direzione di Torino e uscire allo svincolo di Pero. Dalle 7 alle 11 di sabato 26 marzo, inoltre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese, per lavori di ampliamento alla quinta corsia. In alternativa, immettersi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e uscire allo svincolo di Origgio.(Com)