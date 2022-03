Onu: la Turchia chiede la riforma del Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina ha mostrato che il sistema di sicurezza internazionale, compreso il Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha bisogno di essere riformato. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. "La situazione tra Russia e Ucraina mostra che il sistema di sicurezza internazionale, in particolare il sistema del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha bisogno di essere riformato", ha detto Cavusoglu in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi nella città turca di Antalya.(Tua)