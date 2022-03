Ucraina: segretario Difesa Usa, Russia avanza nel sud del Paese con tecniche "brutali" contro civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Russia continuano a "guadagnare terreno" nel sud dell'Ucraina usando "tecniche brutali e selvagge" anche nei confronti dei civili. Lo ha detto iil segretario di Stato alla Difesa Usa, Lloyd Austin, in conferenza stampa a Sofia con il primo ministro della Bulgaria, Kiril Petrov. "Parlando dei progressi fatti dalla Russia nel sud, direi che continuano a guadagnare terreno. Dico anche che nel modo in cui stanno usando la popolazione civile come obiettivo, stanno usando tecniche brutali e selvagge", ha aggiunto Lloyd tornando ad esortare la Russia "a scegliere altre strade" rispetto all'aggressione. L'Europa, ha proseguito il funzionario Usa, sta affrontando "la più grande sfida in termini di sicurezza, da generazioni". La "tragica" scelta della guerra da parte del presidente russo, Vladimir Putin, sta peraltro "galvanizzando la popolazione ucraina, la Nato e il mondo libero", ha detto Austin sottolineando che "migliorare la prontezza militare della Bulgaria e l'interoperabilità della Nato è oggi ancora più essenziale". (Nys)