Energia: ministro tedesco Habeck, forniture gas per prossimo inverno non del tutto garantite

- Le forniture di gas necessarie alla Germania per il prossimo inverno non sono ancora completamente garantite. Lo ha detto il ministro dell'Economia Robert Habeck all’emittente radiofonica “Deutschlandfunk” prima di partire per il Qatar, prima tappa di un mini tour nel Golfo che lo vedrà fare tappa anche negli Emirati Arabi Uniti. "Ciò significa che se non riceviamo più gas entro il prossimo inverno e i collegamenti di approvvigionamento dalla Russia dovessero essere tagliati o interrotti, non avremmo abbastanza gas per mantenere tutte le case al caldo e tutto il settore industriale in funzione", ha detto il ministro tedesco. "Il gas viene utilizzato principalmente nel comparto industriale all'inizio della catena di approvvigionamento e quindi potrebbe verificarsi una sorta di effetto domino", ha detto Habeck, secondo cui la dipendenza pressoché totale da un unico fornitore come la Russia è stata una decisione “semplicemente stupida”. Il mercato mondiale del gas è già sottoposto a tensioni, ha detto Habeck. "Le quantità di consegna possono ovviamente essere aumentate, ma gli Stati fornitori in realtà non sono interessati", ha detto il ministro tedesco, secondo cui i prezzi sono già sufficientemente elevati mantenendo gli stessi costi di produzione. "A questo proposito, c'è già una certa resistenza", ha detto Habeck, tuttavia, quest’ostacolo potrebbe essere superato con contratti di fornitura più lunghi. (segue) (Geb)