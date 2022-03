Energia: ministro tedesco Habeck, forniture gas per prossimo inverno non del tutto garantite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Habeck si è detto fiducioso anche sui contratti e le consegne a breve termine. La richiesta di gas è così elevata che "si troverà sicuramente una buona soluzione per l'Europa", ha detto Habeck. Il ministro è atteso questa mattina in Qatar e successivamente negli Emirati. Il viaggio fa parte degli sforzi per ridurre la dipendenza della Germania dal gas russo dopo l’invasione dell’Ucraina e non a caso il Habeck è già stato in visita in Norvegia. Il Qatar è uno dei principali esportatori mondiali di gas naturale liquefatto (Gnl). Sinora, tuttavia, la stragrande maggioranza della sua produzione si è diretta in Asia. Negli Emirati il focus principale è l'idrogeno verde, una fonte alternativa non inquinante. (Geb)