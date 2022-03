Inps: online il nuovo servizio digitale dedicato ai genitori e ai nuclei familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È disponibile il Portale delle Famiglie Inps, alla pagina per l’informazione e l’assistenza di genitori e cittadini che desiderano consulenza e servizi personalizzati su Assegno unico e universale, Assegno temporaneo per i figli minori, Bonus asilo nido, Assegno di natalità, Bonus baby-sitting, Bonus centri estivi. Il Portale, fa sapere l'Istituto in un comunicato, oltre ad essere integrato con il sistema Isee e con il Libretto famiglia, offre all’utente anche la possibilità di calcolare in autonomia, attraverso l’uso dei simulatori, i possibili importi a cui avrebbe diritto inoltrando la domanda per i diversi servizi. All’interno della sezione “Le comunicazioni” si visualizzano i messaggi inviati via sms ed e-mail dall’Istituto all’utente ed è possibile consultare lo stato di avanzamento delle singole domande presentate. Un assistente virtuale fornisce in chat informazioni giorno e notte, sette giorni su sette. Il portale delle famiglie è fruibile da desktop, smartphone e tablet mediante accesso con le proprie credenziali Spid o con Carta di identità elettronica (Cie), o con Carta nazionale dei servizi (Cns) ed è sempre raggiungibile dal sito www.INPS.it digitando nel motore di ricerca “Portale delle Famiglie” e selezionando tra i risultati il servizio “Portale delle famiglie”.(Com)