Covid: Iss, tasso mortalità non vaccinati 15 volte più alto di chi ha booster

- Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età ≥ 12 anni, nel periodo 21/01/2022-20/02/2022, per i non vaccinati (83 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da ≤ 120 giorni (18 decessi per 100.000 abitanti) e circa quindici volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (6 decessi per 100.000 abitanti). E' quanto si legge nel report esteso sul Covid-19, a cura dell'Istituto superiore di sanità (Iss). (Rin)