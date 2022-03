Ucraina: Salvini, priorità fermare la guerra, ciò che allontana pace è da irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- In questo momento "l'urgenza è il conflitto, sto e stiamo facendo di tutto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo all'inaugurazione della settima edizione della scuola politica nazionale della Lega, che si è tenuta questa mattina a Milano. "Ormai lo faccio in silenzio. Sto facendo numerosi incontri ad alto livello mettendoci la mia piccola pietra per fermare le armi" ha aggiunto. "Quando c'è una guerra che in questo momento sta uccidendo donne e bambini la priorità è fare di tutto per fermarla. Un politico dovrebbe chiedersi se quello che fa allontana o avvicina la pace: quello che allontana la pace è da irresponsabili", ha concluso Salvini. (Rem)