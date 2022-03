Ucraina: presidente sloveno Pahor, leader Balcani si astengano da dichiarazioni divisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto della guerra in Ucraina, tutti i leader politici dei Balcani occidentali si dovrebbero astenere da dichiarazioni e misure che aumenterebbero la sfiducia tra i popoli e gli Stati della regione. Lo ha detto il presidente sloveno, Borut Pahor, in un’intervista al quotidiano bosniaco “Dnevni Avaz”. Secondo Pahor, la guerra in Ucraina ha riportato in auge una mentalità geopolitica superata e ha sottolineato che l'allargamento dell'Ue in particolare ai Balcani occidentali, è una questione geopolitica di prim'ordine. Il presidente sloveno ha aggiunto che è necessario rafforzare il dialogo politico a tutti i livelli e la fiducia e la cooperazione reciproche nella regione. (Seb)