Russia: Roskomnadzor, Google abolisca restrizioni contro media russi su Youtube

- Google deve immediatamente abolire le restrizioni ai media russi sulla piattaforma di condivisione video YouTube. Lo ha dichiarato il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa russo (Roskomnadzor), avvertendo che se ciò non avverrà ci saranno “misure di impatto tecnologico”. Nella dichiarazione si legge che YouTube è diventato uno strumento della guerra informativa contro Mosca. “In relazione agli episodi di censura dei media russi, Roskomnadzor ha inviato la richiesta di fermare la discriminazione e fornire accesso gratuito alle informazioni per tutti gli utenti della piattaforma. Tuttavia, al 18 marzo, questa richiesta non è stata soddisfatta”, si legge. (Rum)