Libano: presidente Aoun da domani in visita in Vaticano e in Italia

18 ottobre 2021

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, è atteso domani a Roma per una visita di tre giorni in Italia e in Vaticano. In particolare, il capo dello Stato libanese sarà ricevuto in udienza da Papa Francesco lunedì 21 marzo. Durante l’incontro, il capo dello Stato libanese porrà l’accento sul ruolo dei cristiani nel Paese dei cedri, pari a circa il 40 per cento della popolazione, e più in generale sulla loro condizione in Medio Oriente. Aoun era stato ricevuto da papa Francesco in Vaticano nel marzo 2017, a pochi mesi dall'inizio del suo mandato, che scadrà il 31 ottobre. Un altro dei temi al centro dell’udienza sarà la devastante crisi economica che sta attraversando ormai da anni il Paese dei Cedri. Martedì, 22 marzo, invece, è previsto un incontro di lavoro fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Aoun. Nel colloquio al Quirinale, il presidente del Libano ringrazierà l’Italia per il sostegno garantito al suo Paese dopo la devastate esplosione nel porto di Beirut del 2 agosto 2020. Contestualmente, è previsto un incontro bilaterale tra il ministro degli Affari esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, e il capo della diplomazia italiana, Luigi Di Maio. La visita di Aoun avviene a pochi mesi dalle elezioni legislative previste in Libano per il prossimo 15 maggio su cui potrebbe pesare il boicottaggio dei partiti sunniti, in particolare dopo l’uscita di scena dalla politica dell’ex premier Saad Hariri. Alle elezioni si sono presentati un totale di 1.043 candidati, di cui solo 155 donne. (segue) (Lib)