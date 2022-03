Libano: presidente Aoun da domani in visita in Vaticano e in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è uno dei principali partner commerciali del Libano. La presenza commerciale italiana è ben radicata e copre tutti i settori, dai beni d’investimento a quelli di consumo ed intermedi. Prima della pandemia la bilancia commerciale era pari a 1,21 miliardi di euro, molto sbilanciata verso l’Italia, con un export di 1,74 miliardi di euro. Nel periodo pandemico e in concomitanza con il deprezzamento della lira libanese, l’export italiano si è drasticamente ridotto attestandosi intorno ai 527 milioni di euro (-55 per cento rispetto al dato del 2019). L’Italia è inoltre fortemente impegnata in Libano per quanto riguarda la cooperazione, rappresentando un partner di riferimento del governo libanese. In questi anni numerose sono state le iniziative finanziate attraverso il canale bilaterale a favore del rafforzamento istituzionale nelle politiche di sviluppo sociale (sostegno ai minori, alle donne e a questioni di gender, miglioramento del servizio sanitario), della protezione ambientale, delle infrastrutture, soprattutto legate alla rete idrica e allo smaltimento dei rifiuti, dello sviluppo agricolo e rurale, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. L’Italia vanta inoltre una storica cooperazione per quanto riguarda la difesa ed è presente in Libano con i propri militari da 38 anni, sia con la missione Unifil che con Mibil (Missione Bilaterale Italiana in Libano). Dall’inizio della seconda fase della missione Unifil (agosto 2006), per quattro volte è stato scelto come comandante della missione un generale Italiano. L’ultimo è stato il generale Stefano Del Col che ha guidato la missione dal 7 agosto 2018 al 28 febbraio 2022. (segue) (Lib)