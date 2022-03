© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi sono 2.041.391 i profughi scappati in Polonia dall’Ucraina in guerra. Lo ha reso noto la Guardia di frontiera polacca. Ieri sono stati registrati 42.700 nuovi ingressi, in calo del 18 per cento rispetto al giorno prima. Alle ore 7 di stamane erano già arrivate altre 7.400 persone. (Vap)