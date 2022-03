Ucraina: vicepremier Vereshchuk, contiamo di aprire dieci corridoi umanitari oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina spera di poter aprire dieci corridoi per l’evacuazione della popolazione quest’oggi. Lo ha detto la vicepremier, Iryna Vereshchuk. Non è chiaro se i corridoi sono stati concordati ma Vereshchuk ha confermato che uno di questi dovrebbe consentire l’evacuazione dalla città portuale di Mariupol, oggetto di bombardamenti da settimane. Nel frattempo, le autorità regionali di Luhank hanno confermato un corridoio umanitario aperto alle 7 (ora di Greenwich), anche se non è stato chiarito in che direzione. (Kiu)