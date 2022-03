Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in pianura ed Appennino inizialmente irregolarmente nuvoloso, poi dal pomeriggio poco nuvoloso o sereno; tra nuvoloso e molto nuvoloso per l'intera giornata su Alpi e Prealpi. Precipitazioni deboli o molto deboli dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, più probabili sui settori centro-orientali; debole neve a tratti o nevischio oltre 1000-1200 metri. Altrove assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in calo. Valori minimi in pianura tra 4 e 8 °C, massimi tra 12 e 15 °C. (Rem)