- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi e Prealpi; in pianura nuvolosità irregolare, con schiarite più ampie e persistenti sulla bassa pianura. Bassa probabilità di fenomeni di precipitazione molto deboli ed occasionali su Alpi e Prealpi, altrove assenti. Temperature minime e massime in diminuzione. In painura valori minimi attorno a 3-4 °C, massimi attorno a 13 °C.(Rem)